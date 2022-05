«Salam» sur Instagram: La voix de Diam's résonne de nouveau

«À force de courir dans tous les sens, ma vie n'en avait plus aucun»: celle qui se fait désormais appeler Mélanie Diam's, a posté quelques secondes de «Salam», documentaire qui lui est consacré et dans lequel elle s'est investie. Le film, diffusé en avant-première à Cannes, jeudi, sera dans quelques salles, les 1er et 2 juillet prochains, et disponible sur BrutX à la rentrée.