La voix suave d'Isaac Hayes ne résonnera plus

L'un des légendes américaines de la soul music, est mort dimanche à l'âge de 65 ans dans sa maison de Memphis, dans le Tennessee.

Selon la police locale, il a été retrouvé sans connaissance par sa famille dimanche et les efforts pour le réanimer ont été vains. Isaac Hayes, qui avait été victime d'une attaque cardiaque en 2006, était sous surveillance médicale pour plusieurs maladies, selon son entourage qui a refusé d'apporter plus de précisions.

Musicien clé de la soul music dont il a bouleversé les canons au tournant des années 60 et 70, Isaac Hayes avait été surnommé le "Black Moses", pour son aptitude à subjuguer les foules, sa prestance grâce à sa voix profonde de baryton et sa soul music.

Il a eu droit à un véritable triomphe grâce au film "Shaft", polar black dont la musique, une soul symphonique et baroque qu'il composa en deux jours, devint l'hymne des ghettos. Isaac Hayes était revenu récemment chez Stax, célèbre maison de disques de Memphis dont il fut, avec Otis Redding, Eddie Floyd et les Staples Singers, l'un des musiciens phare dans les années 60 et 70, et qui renaît de ses cendres.