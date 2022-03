Auto : La Volvo S60 promet de faire de sérieux ravages

Avec la nouvelle S60, le constructeur tente une incursion en terrain inconnu et donne un

caractère sportif à sa

dernière création.

Avec un tel look, la nouvelle version de la S60 sort des sentiers battus du constructeur suédois. Et elle ne se contente pas de se donner des allures de sportive: elle sera dotée d’un châssis entièrement repensé qui se veut plus dynamique. D’autres éléments d’aide à la conduite, comme un correcteur électronique de trajectoire, devraient aussi la rendre très maniable, malgré son gabarit.

Dès son arrivée chez les concessionnaires, à la fin du printemps, la S60 sera proposée avec une gamme de motorisations essence et diesel offrant un choix allant de 160 à 304 chevaux. Et dans le courant de l’année, quatre autres moteurs seront ajoutés, dont la version DRIVe et son diesel DR1,6 l qui placera cette nouvelle Volvo dans la catégorie des voitures «vertes», avec 115 g de CO2 au km et une consommation mixte annoncée à 4,3litres aux 100 km.