750 000 euros détournés: La voyante qui a escroqué une famille luxembourgeoise ira en prison

Contactée par L'essentiel, une porte-parole de l'instance judiciaire a également indiqué que le TGI avait prononcé une peine d'un an avec sursis à l'encontre du mari de la principale accusée, âgé de 71 ans, pour complicité de tentative d'escroquerie. Le fils du couple, lui aussi inculpé, est toujours en fuite et se cache. L'épouse de ce dernier, âgée de 28 ans, a elle été condamnée à une peine de six mois avec sursis.