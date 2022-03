Nintendo : La Wii U a raté son lancement

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a averti mercredi que sa nouvelle console Wii U ne rencontrait pas l'enthousiasme escompté au départ.

«Nous avons revu nos prévisions car les ventes de la période de Noël ont été inférieures aux attentes», a expliqué Nintendo dans un communiqué. Sa nouvelle console de jeu de salon Wii U s'est écoulée à 3,06 millions d'exemplaires depuis sa sortie en novembre à l'étranger et en décembre au Japon, mais cela ne suffira pas pour atteindre l'objectif de 5,5 millions d'unités vendues d'ici à fin mars. Nintendo ne mise plus que sur 4 millions.

Les jeux associés développés par Nintendo ne devraient s'écouler qu'à 16 millions d'unités au lieu de 24 millions. Nintendo prévient en outre que les ventes annuelles de 3DS, console de poche à deux écrans dont un à affichage en relief, devraient plafonner à 15 millions d'exemplaires entre avril 2012 et mars 2013 au lieu de 17,5 millions. Un total de 22,2 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde depuis la sortie début 2011. Quant aux logiciels afférents estampillés Nintendo, seulement 50 millions d'achats sont désormais prévus cette année budgétaire contre 70 millions dans les précédentes prévisions datant d'octobre.

Le groupe s'attend en revanche à un bénéfice net annuel meilleur qu'escompté précédemment, après être revenu dans le vert à l'issue des neuf premiers mois, aidé par le regain du dollar et de l'euro face au yen et par des coûts de production moins élevés pour la 3DS. Nintendo espère que les joueurs potentiels finiront par comprendre l'intérêt de la Wii U comparée à la précédente version, la Wii, qui avait séduit un très large public et s'est vendue à près de 100 millions d'exemplaires depuis sa commercialisation en 2006.