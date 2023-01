Concours : La Zarra représentera la France à l'Eurovision

«Quand j’étais petite ma mère me berçait avec ''L’Oiseau et l’enfant'' de Marie Myriam… qui aurait cru qu’aujourd’hui c’était à mon tour d’aller chanter pour ce concours mythique». La France n'a en effet plus gagné depuis 1977 même si Barbara Pravi et «Voilà» avait failli l'emporter, finissant finalement 2e en 2021. L'année dernière, le groupe breton Alvan & Ahez avait terminé 24e.