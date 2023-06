Conjoncture: La zone euro en récession début 2023, le PIB revu à la baisse

«Depuis le printemps, toutes les données ont été mauvaises»

L'inflation reste élevée

Selon elle, «l’économie européenne est dans une phase de stagnation et a eu du mal à passer l’hiver à cause du choc énergétique». Même si les cours du gaz et du pétrole ont chuté ces derniers mois, la flambée des prix de l’an dernier a eu un impact important sur la confiance des ménages qui réduisent leur consommation. L’inflation reste élevée, à 6,1% en mai, malgré un recul, et les hausses de prix touchent désormais les produits alimentaires, les biens manufacturés et les services.