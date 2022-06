TikTok au Luxembourg: «Labello Challenge», «Huggy Wuggy»… ces derniers phénomènes inquiétants

Le réseau social TikTok a la cote chez les jeunes et ses challenges s'avèrent toujours plus nombreux. Si certains apparaissent inoffensifs, comme diverses chorégraphies, d'autres en revanche peuvent être macabres. C'est le cas du jeu du moment, le «Labello Challenge». L'objectif? À la base, il était d'échanger un baiser pour deviner le goût du baume à lèvres d’un camarade. Mais aujourd’hui, dans certaines variantes, il consiste à mettre du baume chaque jour, en couper des bouts quand on ne se sent pas bien, jusqu'à épuiser le tube et mettre fin à ses jours.