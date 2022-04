Covid au Luxembourg: Les autotests à l’école, c'est fini: une bonne chose ou pas?

•Certains trouvaient la procédure «fastidieuse» Editpress

Un peu plus d’un mois après l’abandon du port du masque (c’était le 14 mars), la rentrée marque ce mardi la levée de l’ultime contrainte sanitaire à l’école. Élèves du fondamental comme lycéens ne devront en effet plus satisfaire à la règle des deux autotests hebdomadaires. Si pour certains, cette mesure constitue un soulagement, d’autres l’accueillent avec méfiance.

Mike, 14 ans, élève au Lycée Guillaume Kroll à Esch-sur-Alzette, «apprécie ce retour à la normale», car il estimait cette contrainte des autotests «fastidieuse et ennuyante». Pour lui, c’est donc «une bonne chose», tout comme pour Emma, 10 ans. «Je n’ai pas spécialement peur», dit ainsi celle qui fréquente l’école fondamentale de Lamadelaine. Sa maman, Nadine embraye: «si j’estime que ma fille doit faire un test, je peux le faire moi-même, nul besoin de le faire à l’école». Dans le fondamental, en effet, le double test hebdomadaire devait impérativement se faire dans les murs des établissements.

Hausse en flèche après chaque vacances

Plus mitigée, Micheline, une grand-mère schifflangeoise pense que «c’est mieux pour les enfants», mais «il reste toujours un petit risque», tout en estimant qu’«il faut vivre avec». Elle avoue cependant «ressentir une petite crainte que la vague ne rapplique dans les écoles».

Lors de la dernière semaine de cours, du 28 mars au 1er avril, le ministère de la Santé avait fait état de 2 541 tests positifs en milieu scolaire, 1 398 dans le fondamental (-20,6% par rapport à la semaine précédente) et 1 143 dans le secondaire (-15,9%). Ce fléchissement de la courbe – une première depuis le 14 février - observé fin mars n’est pourtant pas de nature à rassurer tout le monde. Les semaines de reprise sont en effet souvent synonymes de hausse en flèche des cas positifs : +94,6% après le congé de Carnaval en février, et même… +343,6% à la reprise de janvier après le congé de Noël !

«Tous les parents ne sont pas responsables»

Mélissa, 24 ans, étudiante au LTPS (Lycée technique pour les professions de santé) à Bascharage se montre formelle : «Ce n’est pas bien!» La jeune femme voudrait même que «des tests soient organisés tous les jours pour éviter une nouvelle propagation du Covid», car, constate-t-elle, «il est toujours là, et bien là». Même si elle avoue «ne pas subir de stress», Mélissa se positionne «pour la prévention avant tout. Ainsi, je continuerai à porter le masque, même s’il n’est plus obligatoire depuis un petit temps déjà». Joyce, 15 ans, qui étudie au Lycée Hubert Clément à Esch-sur-Alzette, abonde dans le même sens, concédant que «c’est beaucoup plus dangereux maintenant que plus personne ne porte le masque», en ciblant en particulier «les travaux de groupe où tout le monde se regroupe dans un espace restreint».

Vincent Lescaut/L'essentiel

«Tout cela ne servait plus à grand-chose»

Loin de ces considérations et interrogations, Jamie, élève au Lycée Belval, le vit «comme une libération», et clame dans l’insouciance de ses 14 ans qu’«il n’y a pas de risque, car le Covid est à présent un peu derrière nous». D’ailleurs, ajoute son comparse Sven, 15 ans, «beaucoup de profs oubliaient eux-mêmes de faire le test, et donc cela ne servait plus à grand-chose de le poursuivre à la rentrée».