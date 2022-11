Netflix: L’abonnement avec de la publicité débarque

Après des mois de fuites et de rumeurs, le nouvel abonnement Netflix incluant de la publicité a finalement été lancé dans 12 pays, dont les États-Unis où il coûte 6.99 dollars par mois. Pour ce plus faible prix, cet abonnement donne basiquement l’accès à la grande librairie de show TV et de films avec des publicités entre 15 et 30 secondes avant et pendant le visionnage. Netflix annonce qu’il faut s’attendre à 4 à 5 minutes de publicité par heure de visionnage, ce qui ne devrait pas être trop difficile à supporter pour les nouveaux abonnés. Cependant, ce nouvel abonnement comprend quelques inconvénients.