Aux Etats-Unis – L’Académie des Oscars «condamne» la gifle de Will Smith et ouvre une enquête

Aux États-Unis : L’Académie des Oscars «condamne» la gifle de Will Smith et ouvre une enquête

L’acteur américain a giflé l’humoriste Chris Rock après une blague sur les cheveux ras de son épouse, lors de la cérémonie des Oscars.

L’Académie va examiner les suites à donner au regard de ses «règlements et de la loi californienne». AFP

L’Académie des Oscars a annoncé lundi avoir ouvert une «enquête» sur l’incident survenu la veille lors de la soirée de gala, durant laquelle l’acteur Will Smith a giflé l’humoriste Chris Rock après une blague sur les cheveux ras de son épouse. «L’Académie condamne les actions de M. Smith lors du show de la nuit dernière», écrit l’organisation dans un communiqué transmis à l’AFP.

«Nous avons officiellement entamé une enquête sur cet incident», précise l’Académie des arts et sciences du cinéma, qui va examiner les suites à donner à l’affaire au regard de ses «règlements et de la loi californienne». C’est une plaisanterie de Chris Rock sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, l’épouse de Will Smith atteinte d’alopécie -- une maladie provoquant une importante chute de cheveux, dont elle a révélé souffrir voici quelques années -- qui a déclenché l’esclandre.

Chris Rock ne portera pas plainte

Will Smith monte alors sur scène et lui décoche une gifle. «Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche!», lance l’acteur de 53 ans à deux reprises, une fois de retour dans son fauteuil. Que risque l’acteur, sacré un peu plus tard «meilleur acteur» pour son rôle dans «La Méthode Williams» ? Certains ont appelé l’Académie des Oscars à lui retirer sa récompense mais l’actrice Whoopi Goldberg, l’une des administratrices de l’Académie, a estimé que cela ne serait pas le cas.

«Il y aura des conséquences, j’en suis sûre, mais je ne pense pas que c’est ce qu’ils vont faire, surtout parce que Chris» Rock a dit qu’il ne porterait pas plainte, a-t-elle dit à la télévision. Sur le plan pénal non plus, aucune poursuite ne paraît possible à ce stade faute de plainte de Chris Rock, avait indiqué la police de Los Angeles dimanche soir. Will Smith s’exposerait donc seulement à des sanctions disciplinaires, qui peuvent aller selon le code de conduite de l’Académie de la simple réprimande à l’expulsion.

La première punition infligée à l’acteur est venue des réseaux sociaux, où beaucoup dénonçait la violence dont il a fait preuve. La condamnation la plus virulente est venue de l’acteur et réalisateur américain Judd Apatow dans un tweet qu’il a ensuite effacé mais que la comédienne Mia Farrow a repris: Will Smith «aurait pu le tuer. Il a tout simplement perdu le contrôle de sa colère et sa violence (...). Il a perdu la tête».