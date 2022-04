Déclarations de Zelensky : L’accès à Marioupol bloqué par Moscou pour cacher les «milliers» de morts?

Le président ukrainien estime que la Russie barre l’accès humanitaire à la ville portuaire car elle a «peur que le monde voie ce qu’il s’y passe», évoquant un grand nombre de victimes.

Selon le président ukrainien, il s’agit «non pas de dizaines mais de milliers de personnes tuées et de milliers de blessés» à Marioupol.

La Russie bloque l’accès humanitaire à Marioupol pour dissimuler les «milliers» de victimes dans cette ville assiégée du sud-est de l’Ukraine, contre laquelle se poursuivent les assauts et les bombardements, a affirmé mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

«Ils ne pourront pas tout cacher»

Il s’agit «non pas de dizaines mais de milliers de personnes tuées et de milliers de blessés, a-t-il ajouté. Nous savons combien de militaires [ukrainiens] y sont morts et combien y ont été blessés, mais nous ne savons pas combien de civils. «Mais, dans tous les cas, ils [les Russes] ne pourront pas tout cacher […]. Un tel nombre, c’est impossible à dissimuler. Et je pense que nous le verrons tous quand nous pourrons entrer» dans Marioupol, a-t-il encore déclaré.