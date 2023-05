Festival de Cannes: L’accès «dernière minute», parfois magique, parfois maudit

Pour obtenir un billet tant convoité donnat accès à un film du Festival de Cannes, il faut soit recevoir des invitations de société ou être doté d’une rapidité innée à cliquer sur le bouton «réserver» sur la billetterie en ligne. Tous n’ont pas eu cette chance et tentent d’obtenir le graal par la file «dernière minute» mise en place par le Festival. S'il reste des places dans la salle de projection, certaines des centaines de personnes qui y patientent pourront entrer. Pour les plus grands films, la file se forme même plusieurs heures avant la séance, sans garantie pour autant de pouvoir rentrer.

Sous la pluie puis sous le soleil, les cinéphiles échangent tout en réactualisant la billetterie en ligne depuis leurs smarphones. «Oh non! Lâche l’une d’entre elles, un billet est apparu mais je n’ai pas eu le temps de cliquer…». Après cet ascenseur émotionnel, retour à la case départ pour cette festivalière, impatiente de pouvoir assister à la première mondiale du court-métrage de Pedro Almodovar «Strange way of Life», mercredi après-midi.