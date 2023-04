Soudan: L’accord de sortie de crise encore reporté, appel à manifester

Déjà repoussée la semaine passée, la signature de l’accord-cadre prévoyant un retour au partage du pouvoir entre civils et militaires, condition sine qua non à la reprise de l’aide internationale au pays, l’un des plus pauvres au monde, n’aura pas lieu comme prévu jeudi, affirme mercredi soir, dans un communiqué, le bloc civil historique des Forces de la liberté et du changement (FLC).

Impasse à la tête du pays

Car ce n’est plus désormais le conflit entre civils et militaires qui maintient le Soudan dans l’impasse mais la rivalité entre le chef de facto du pays, le général Abdel Fattah al-Burhane, chef de l’armée et auteur du coup d’État du 25 octobre 2021, et son second, le général Mohamed Hamdane Daglo, dit «Hemedti», à la tête des ex-miliciens de la guerre du Darfour désormais regroupés dans les FSR.