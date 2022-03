Tripartite au Luxembourg – L’accord sur l’index diversement apprécié

L’annonce jeudi par le Premier ministre Xavier Bettel (DP) de la signature de l’accord consécutif à la tripartite, malgré le refus de l’OGBL , a fait réagir les fractions et sensibilités politiques à la Chambre. Toutes se sont exprimées à la suite du chef du gouvernement sur le report des prochains index qui tomberait cette année et en 2023.

Sans surprise, Gilles Baum, issu du même parti que Bettel, s’est déclaré favorable. «Les prix de l’énergie ont flambé et créent du souci. Nous devons réagir de manière conséquente, pour ne pas risquer que nos entreprises soient fragilisées». Selon lui, «le gouvernement a proposé des mesures substantielles pour compenser». Même son de cloche chez Déi Gréng, où Josée Lorsché soutient le pacte, «notamment pour les étudiants et les bénéficiaires du Revis, car il est important que les mesures soient ciblées socialement». Scrutée de près, la réaction du LSAP était positive: «Nous soutenons ces mesures pour les personnes et entreprises. Nous soutenons ce pacte, car il est social. L’objectif est d’empêcher qu’à cause de l’inflation, des entreprises doivent mettre la clé sous la porte», a lancé Yves Cruchten.