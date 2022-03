Covid-19 dans le monde – Joe Biden: «Le Covid-19 ne doit plus régir nos vies»

L'épidémie de coronavirus touche de nombreux pays à travers le monde et le bilan évolue chaque jour. Suivez la situation et les annonces en direct.

1 / 1000 02.03 Le président des États-Unis Joe Biden a indiqué mardi, lors de son discours sur l’état de l’Union donné au Capitole, que «le Covid-19 ne doit plus régir nos vies». AFP 26.02 Assouplissement des règles en France, à partir de lundi. AFP/Stephane de Sakutin 26.02 La capitale indienne New Delhi a annoncé la fin des restrictions liées au coronavirus. AFP/Sajjad Hussain

Les principaux faits:

• Dans le monde, plus de 420 millions de cas ont été recensés depuis décembre 2019 dans 197 pays et territoires. Plus de 5,9 millions de personnes sont mortes.

• Le Luxembourg compte 183 802 cas confirmés de coronavirus parmi la population résidente et 992 décès.

• Les États-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de morts avec 941 908 décès, suivis par le Brésil (646 419) et l'Inde (512 924). Rapporté à la population, les pays où l'épidémie a été la plus meurtrière sont le Pérou avec 628 morts pour 100 000 habitants, la Bulgarie (486), la Bosnie (451), la Hongrie (435) et le Monténégro (416). L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

• Suivez en temps réel, sur une carte, l'évolution de la situation dans le monde.