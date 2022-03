Lacoste vise les enfants

À New York, lors de la «Fashion Week» qui dure jusqu’au 12 septembre, Peaches Geldofest était de tous les défilés et toutes les fêtes. À 19ans, la fille du musicien organisateur de concerts de charité Bob Geldof incarne une génération de jeunes riches et oisifs qui vivent de l’argent de papa ou maman.

Leur actuel triomphe, interprété à l’écran par les héros du feuilleton «Gossip Girl», qui met en scène des «gosses de riches» de l’Upper East Side à New York, inspire de plus en plus les créateurs.

Lacoste a proposé dans la seconde moitié de son défilé samedi à une collection qui ne cache pas que le crocodile veut devenir «plus agressif» et conquérir les enfants gâtés de 18-25ans.

Après une partie romantique et classique, le podium a ainsi été envahi par une jeunesse arrogante vêtue de rouge, orange, jaune et surtout vert pomme, dans de courtes combinaisons short à capuche en éponge, ou des minirobes trapèze très «Courrège». «Nous pensons qu’il est temps pour Lacoste de s’adresser à un consommateur plus jeune, et tout en restant fidèle à la marque du crocodile, d’avoir des modèles plus adaptés aux 18-25 ans», a déclaré le directeur créatif de Lacoste, Christophe Lemaire.