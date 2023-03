Basket luxembourgeois: La Coupe repart à Ettelbruck, Gréngewald sacré chez les dames

Ettelbruck a ramené la Coupe à la maison. Editpress-Luis Mangorrinha

Ettelbruck est plus que jamais le spécialiste de la Coupe de Luxembourg. Le club a remporté le trophée pour la 25e fois de son histoire, quatre ans après la dernière et reprend le titre à Esch, vainqueur l'année dernière. «Il restait une minute à jouer et j'avais déjà les larmes aux yeux parce que je savais qu'on allait gagner, raconte le meneur Philippe Gutenkauf, auteur d'un match plein (18 points, 10 rebonds, 4 passes). C'est vraiment formidable».

Après une première période intense et équilibrée dans une Arena de La Coque comble, Etzella s'est envolé au retour des vestiaires. Face à des Eschois en détresse à trois points (2/19 au milieu du dernier quart-temps), la meilleure attaque du pays a déroulé son jeu. «On a mieux joué en défense et on a mis nos tirs, ça a fait la différence par rapport à la première mi-temps, raconte Yann Wolff (13 points). On a trouvé le rythme, même si on aurait dû mieux gérer la fin».

Les tenants du titre ont lâché prise dans le dernier quart-temps, voyant l'écart monter jusqu'à 15 points, avant de relever la tête dans les ultimes minutes. Mais trop tard pour inverser la tendance et conserver le trophée.

Samantha Rae Logic et ses coéquipières ont su inverser le cours de la finale. Editpress/Luis Mangorrinha

Loin des interminables polémiques de sa demi-finale contre Dudelange, Gréngewald a assuré son statut pour remporter la première Coupe de Luxembourg de son histoire. Les joueuses de Niederanven étaient pourtant mal parties face au Sparta Bertrange, mais ont su se remettre en selle pour décrocher le trophée.

Le Sparta avait rapidement pris les commandes, bien aidé par des Hostertoises qui ne se trouvaient pas en attaque, en plus d'être maladroites (1/10 au tir et 3 balles perdues après 6 minutes). Bertrange a aussi profité des espaces laissés loin du panier pour être efficace au tir extérieur et faire la course en tête (40-29 à la mi-temps).

Un tout autre visage au retour des vestiaires

«À la mi-temps, le coach était tranquille. Ça m'a étonné parce qu'à sa place j'aurais été en colère, raconte la capitaine Lisy Hetting. Il a trouvé les bons mots pour nous motiver». «On avait peur, confirme l'entraîneur François Manti. On se posait trop de questions et on n'a pas joué. Quand on a libéré notre esprit, on a montré ce qu'on pouvait faire».