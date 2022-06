Chez lui à Los Angeles: L’acteur Tyler Sanders, 18 ans, est décédé

La nouvelle du décès de Tyler Sanders, annoncée par TMZ, a été confirmée par l’agent de l’acteur de 18 ans. Le jeune homme a perdu la vie jeudi, à Los Angeles. «Tyler était un acteur talentueux avec un avenir radieux. Il vient d’une famille merveilleuse et nous demandons que vous respectiez leur intimité en ce moment», a déclaré Pedro Tapia à l’édition américaine du Huffington Post. Les causes de la mort de l’artiste ne sont pas connues et font l’objet d’une enquête. D’après TMZ, une autopsie sera réalisée dans les prochains jours.