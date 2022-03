L’action ArcelorMittal reprend du poil de la bête

Le titre du groupe grimpait mercredi matin à la Bourse de Paris, sous l'effet conjoint d'une baisse attendue des prix du minerai fer et du lancement d'un emprunt obligataire de 2,5 milliards d'euros.

La nouvelle émission obligataire, dont l'offre sera clôturée le 3 juin, se fera en deux tranches, l'une de 1,5 milliard d'euros à un taux de 8,250% à échéance en 2013 et l'autre d'un milliard d'euros à 9,375% à échéance en 2016. L'argent récolté «sera utilisé pour allonger le profil de maturité de la dette et refinancer l'endettement existant», précise le groupe.

Le titre profitait par ailleurs de «l'accord plus apaisé et moins drastique que prévu sur le minerai de fer» passé entre Nippon Steel et Rio Tinto, explique Xavier de Villepion, vendeur d'action chez Global Equities. Le géant anglo-australien Rio Tinto a annoncé lundi qu'il avait accepté une baisse de 33% à 44% du prix accordé au japonais Nippon Steel, selon la qualité du minerai fourni, à l'occasion du renouvellement du contrat entre les deux compagnies pour 2009-2010.