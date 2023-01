Télévision: L’actrice Annie Wersching est décédée à l'âge de 45 ans

L’actrice américaine Annie Wersching est morte à Los Angeles des suites d’un cancer à l’âge de 45 ans, a-t-on appris dimanche. Elle avait continué à tourner dans «Star Trek» ou «The Rookie», alors même qu’elle avait été diagnostiquée à l’été 2020. Elle s’était fait connaître en 2009 pour son rôle d’agente du FBI dans les saisons 7 et 8 de la série «24 Heures chrono».

Elle est aussi connue pour avoir prêté sa voix à Tess, dans le jeu vidéo «The Last of Us», adapté par la suite en série par HBO. «Nous venons de perdre une artiste et une personne incroyable. Mon cœur est brisé », a d’ailleurs écrit dans un tweet Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo qui se déroule dans un monde post-apocalyptique.