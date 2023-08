L’actrice Wallis Day frappée par une grave maladie

L’Anglaise, qui campe Gigi dans la saison 2 de la série «Sex/Life», n’avait plus rien posté sur les réseaux sociaux depuis un mois. On sait désormais pourquoi.

L’actrice Wallis Day s’est enfin manifestée sur Instagram, le 21 août 2023, après près d’un mois sans aucune publication. Dans un long message et une série de clichés et de vidéos localisées à l’Hôpital de Saint-Jean et Sainte-Élisabeth à Londres, elle a indiqué que son absence a fait suite à des problèmes de santé. «Je voulais remercier tous ceux d’entre vous qui ont pris contact et tous ceux qui se sont posé des questions. En résumé, j’ai été gravement malade, mais je suis maintenant complètement rétablie. Je partage cela avec mon public parce que je ressens le besoin de sensibiliser les gens à ce sujet.

J’ai ajouté un lien dans ma bio», a-t-elle expliqué, tout en précisant qu’elle avait «appris l’importance d’écouter notre corps». Le site qu’elle met en avant est consacré aux maladies rénales. L’Anglaise de 28 ans, qui campe Gigi dans la saison 2 de la série Netflix «Sex/Life», a traversé une période douloureuse physiquement et éprouvante psychiquement. «Je tiens à remercier les médecins et les infirmières qui m’ont ramenée à la santé, qui se sont occupés de moi 24 heures sur 24, qui ont transformé les larmes en rires et qui m’ont soutenu à travers des nuits sombres. Vous êtes tous des anges», a-t-elle confié.

On rappellera que lors du dernier Festival de Cannes en date, Wallis Day a fait sensation avec sa robe en dentelle et à paillette, lors de la montée des marches pour le film «Vers un avenir radieux», de Nanni Moretti. L’habillement de l’actrice a été décrit, avec celui en jaune d’Heidi Klum et celui en tulle de Frédérique Bel, comme l’un des plus spectaculaires de la 76e édition de l’événement dédié au septième art.