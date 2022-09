Kinépolis : Ladies at the Movies fait sa rentrée au Kinépolis

Évènement

L’essentiel et Kinepolis t'offrent tes deux places pour la «Ladies at the movies» du 27 septembre à partir de 18h30. Profitez d’un Afterwork une heure avant votre film. Au programme : Crémant, animations, cadeaux et plein d’autres surprises! Tout cela suivi d’un film spécialement choisi pour vous: «Ticket to Paradise». Un couple divorcé fait équipe et se rend à Bali pour empêcher leur fille de faire la même erreur qu'ils pensent avoir faite il y a 25 ans.