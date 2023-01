Kinepolis : Ladies at the Movies: Gagne tes places pour «Magic Mike’s Last Dance» le 7 février prochain!

Viens vivre une soirée 100% Girly dans ton cinéma Kinepolis Kirchberg grâce à L'essentiel.

Cinéma

7 février

Viens vivre un moment 100% Girly dans ton cinéma Kinepolis Kirchberg avec la personne de ton choix! Profitez d’un afterwork pendant une heure avant votre film «Magic Mike’s Last Dance». Au programme: crémant, animations, cadeaux et plein d’autres surprises... Tout cela suivi d’un film spécialement choisi pour vous! Gagne avec L'essentiel deux places pour la séance de 20h15.