Rapport : L’administration Trump a censuré des informations sur le Covid

Getty Images via AFP

De hauts responsables des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), la principale agence sanitaire fédérale des États-Unis, ont affirmé à des enquêteurs que des membres de l’administration Trump avaient intimidé du personnel et tenté de réécrire leurs rapports afin de les aligner avec les déclarations du président, qui minimisait la crise épidémique. Les enquêteurs ont interrogé une dizaine d’anciens et actuels responsables des CDC, ainsi que des hauts responsables gouvernementaux, pour un rapport de 91 pages publié lundi par une commission du Congrès se penchant sur la crise du Covid-19.