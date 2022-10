«Vie ruinée»: «L’adolescent le plus irrespectueux» des échecs réclame 100 millions

La théorie ayant fait le plus de bruit, bien qu’assez invraisemblable, est celle d’un plug anal qui permettrait à un complice de lui communiquer les coups à jouer. Hans Niemann a reconnu avoir triché sur chess.com, quand il avait entre 12 et 16 ans, mais nie avoir continué et s’est dit «prêt à jouer nu» pour prouver son talent. «Je ne vais pas reculer et je vais jouer mes meilleurs échecs, quelle que soit la pression (…) Les échecs parlent d’eux-mêmes», avait-il répété après la première ronde du championnat américain. C’est désormais, au tour de la justice de jouer et de se prononcer. Les accusations demeurent sans preuve, à l’heure actuelle, pour les soutenir et laissent encore le mystère sur la manière de tricher aux échecs.