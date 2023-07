L'ado portée disparue depuis jeudi a été retrouvée

La jeune fille de 15 ans, qui n'avait plus donné signe de vie depuis jeudi, a été retrouvée, indique ce samedi la police grand-ducale. Un appel à témoins avait été lancé pour tenter de la localiser.

Deux autres jeunes filles sont encore portées disparues au Luxembourg et la police cherche toujours à les retrouver. Norah, 12 ans, n'a pas été vue depuis plus de trois semaines. Jully Seven, 16 ans, est recherchée depuis la fin de la semaine dernière.