«Hold My Hand» : Lady Gaga dévoile sa chanson pour «Top Gun: Maverick»

La chanteuse américaine a publié le 3 mai 2022 «Hold My Hand», générique de la suite du film «Top Gun».

Lady Gaga l’avait promis sur les réseaux sociaux le 27 avril 2022: «Cette chanson («Hold My Hand») est une lettre d’amour au monde pendant et après une période très difficile. J’ai hâte de vous la proposer le 3 mai». La popstar de 36 ans a tenu parole et a dévoilé la chanson pour «Top Gun: Maverick» à la date annoncée.