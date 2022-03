Provoc' : Lady Gaga fume un joint sur scène

Lors d'un concert aux Pays-Bas, mardi 18 septembre 2012, la star américaine s'est offert une pause éléphants roses. Provoc'? Non. Juste une expérience spirituelle.

Lady Gaga a fait escale, le mardi 18 septembre 2012, au Ziggo Dome d'Amsterdam, avec sa tournée «The Born This Way Ball». Comme à son habitude, entre deux titres, elle a pris du temps pour déballer les cadeaux que la foule lui jetait sur scène. Si lors de cet exercice elle est habituée à recevoir des sextoys, au Ziggo Dome elle s'est vu remettre un présent brûlant autrement plus surprenant.