Lady GaGa: «Je ne veux pas d’amour»

«On ne peut pas avoir l’amour et le succès. Je m’en fiche, je ne veux pas l’amour, je veux ma musique», a déclaré Lady GaGa à Entrevue. La chanteuse sexy n’a pas envie de rencontrer le prince charmant. Si un prétendant l’invite à sortir, elle réplique par un non franc et massif.