Affaire à Los Angeles : Lady Gaga n'a pas versé la récompense promise après le kidnapping de ses chiens

Une femme, pourtant directement impliquée dans le vol des chiens de Lady Gaga en 2021, attaque la chanteuse en justice et lui réclame 2 millions de dollars.

Jennifer McBride, qui avait restitué les bouledogues français de Lady Gaga le 26 février 2021, deux jours après leur enlèvement à Los Angeles, poursuit en justice la chanteuse pour ne pas avoir tenu sa promesse de récompense de 500 000 dollars. Elle réclame non seulement son dû, mais également des dommages et intérêts à hauteur de 1,5 million de dollars pour «récompense trompeuse». L’histoire ne manque pas de piquant, car cette femme a été jugée complice dans l’affaire du vol des toutous. Elle a été accusée de recel de biens volés et a été condamnée, en décembre dernier, à une peine de deux années de probation.