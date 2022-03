Concert surprise : Lady Gaga s'invite sur la Grand-Place de Bruxelles

La diva américaine était en Belgique lundi soir pour un show privé devant 5 000 personnes. Elle était accompagnée de Tony Bennett, à l'occasion de la sortie de leur album «Cheek to Cheek».

La chanteuse américaine a partagé la scène avec le chanteur de 88 ans, Tony Bennett, lundi soir à Bruxelles. Et pas n'importe quelle scène. C'est sur la Grand-Place de la capitale que les deux musiciens ont dévoilé quelques titres de leur nouvel album de jazz Cheek to Cheek.

Organisé par l'opérateur de téléphonie Mobistar, le concert était réservé à 5 000 abonnés de la marque. Une opération marketing organisée sur un lieu public qui n'a pas plu à tout le monde, notamment aux partis de l'opposition communale de Bruxelles. De son côté, la ville s'est défendue, jugeant bénéfique la visibilité qu'un tel concert apporte à Bruxelles. «La Grand-Place se voit ainsi sublimée et le tout sera diffusé dès le lendemain dans tous les journaux télévisés américains et sur les réseaux sociaux. C’est une façon de faire la promotion de la ville de Bruxelles gratuitement», a déclaré l’échevin du Tourisme de la ville de Bruxelles sur les ondes de la radio Vivacité.

Lady Gaga a réussi son «examen de jazz»

Pour les non-chanceux n'ayant pas eu de ticket, l'événement était tout de même visible depuis un écran géant installé au cœur de la capitale. Et malgré une communication très contrôlée autour des deux artistes, quelques photos ont comblé l'attente des fans. Sur son compte Instagram, Lady Gaga s'est dit «être au paradis», peu de temps après son arrivée à Bruxelles.

Côté musical, la chanteuse n'a pas déçu, malgré les trente petites minutes de show. «Le résultat est là, ronronnant mais parfaitement maîtrisé. C'est surtout Bennett qui laisse sans voix sur Anything goes (...). Fair-play, Lady Gaga lui laisse la vedette non sans avoir réussi son examen de jazz», écrivait le journal Le Soir mardi matin.