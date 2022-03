Cinéma : Lady Gaga «sans fard» et en star naissante

La star interprète une chanteuse qui connaît un succès foudroyant, dans le premier film de Bradley Cooper, «A Star Is Born».

Star de la country un peu oubliée, Jackson Maine (Bradley Cooper) découvre Ally (Lady Gaga), une jeune chanteuse très prometteuse, mais qui doute de son talent. Tandis qu’ils tombent follement amoureux l’un de l’autre, Jack va propulser Ally sur le devant de la scène et faire d’elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, Jack vit de plus en plus mal son propre déclin.

Loin des excentricités dont elle est coutumière, Lady Gaga apparaît dans le film au naturel, fragile et hésitante. «J’ai toujours aimé me transformer, changer de peau, de personnages, ça fait partie de mon art, de ma musique et ce qui est incroyable dans cette aventure avec Bradley c’est qu’il a voulu me voir sans fard», a déclaré Lady Gaga, de son vrai nom Stefani Germanotta, lors de la présentation du film à la Mostra de Venise, fin août.