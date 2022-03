Lady GaGa vêtue très sexy... pour sa grand-mère

Si la chanteuse est toujours à moitié nue, c’est pour que sa grand-maman, malvoyante, puisse la distinguer beaucoup plus facilement.

Lady GaGa a trouvé la bonne excuse pour justifier ses tenues sexy. «Ma grand-mère est presque aveugle, mais elle arrive à distinguer les parties claires de ma peau et de mes cheveux», a déclaré la chanteuse américaine à Rolling Stones.

«Elle m’a dit qu’elle pouvait me voir uniquement parce que je ne porte pas de pantalons. Je vais continuer à ne pas en mettre!». Fan de fringues courtes et sexy, Lady GaGa veut même créer sa propre ligne de vêtements. «J’ai hâte de relever ce défi. J’ai mon propre style», a précisé la belle.

Le rappeur Akon, qui soutient Lady GaGa dans son projet, a déclaré: «Les gens critiquent la façon dont elle s’habille. Mais on veut tous lui ressembler».

En attendant, l’interprète du tube «Eh Eh (Nothing Else I Can Say)» assure en toutes circonstances. Lors d’un récent concert londonien, Lady GaGa, portée par ses danseurs, est tombée au sol, faisant une chute de deux mètres. Après un bref passage en coulisses, elle est revenue sur scène finir son show.