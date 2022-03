Comportement indécent : Lady GaGa virée du match des Yankees

La chanteuse la plus excentrique du moment a été priée de quitter le pavillon des Yankees où elle s’était invitée après le match. La cause ? Elle était presque nue et trop alcoolisée.

Une semaine après s’être faite remarquée lors d’un match des Mets par ce qu’elle buvait de la bière en petite tenue dans les tribunes, Lady GaGa a décidé de renouveler l’expérience vendredi soir. En vraie fan des Yankees, la star est venue assister au match simplement vêtue d’un slip, d’un soutien-gorge et du t-shirt de son équipe préférée.

Après avoir abusé de la bière et du whisky, elle s’est invitée, complètement ivre, dans le pavillon des joueurs à la fin du match. La chanteuse a encore une fois réussi à faire scandale en pénétrant dans le pavillon en titubant et en se tripotant la poitrine.

Mais malheureusement pour Lady GaGa, quand le boss des Yankees, Brian Cashman, a été mis au courant de l’attitude de cette dernière, il s’est empressé de lui faire quitter les lieux. Comme quoi même avec un nom comme celui là, on n’obtient pas toujours ce qu’on désire. Pourtant la star reste toujours aussi populaire auprès des journaux. Elle fera la Une de Rolling Stone au mois de juillet.