France : L’aéroport de Montpellier bouclé après un incident rarissime

Le Boeing 737 a raté son atterrissage et fini sa route dans un étang.

L’aéroport de Montpellier a été fermé pour une durée indéterminée. Un avion de fret a fait une sortie de piste dans le courant de la nuit lors de son atterrissage sans faire de blessés, a annoncé samedi la préfecture de l’Hérault. «Par mesure de sécurité et dans l’attente qu’une entreprise spécialisée vienne déplacer l’appareil, les vols commerciaux et de fret» ne peuvent plus atterrir à Montpellier pour une durée indéterminée, a indiqué la préfecture.