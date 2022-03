L’aéroport vous désape par scanner interposé

Dix aéroports américains, dont JFK à New York et l'aéroport international de Los Angeles, ont commencé à installer des scanners qui permettent de voir sous les vêtements des passagers.

Ces cabines transparentes se referment complètement sur le passager, et émettent des «ondes millimétriques» qui percent les tissus à la recherche de métaux, céramiques, plastiques, matériaux chimiques ou explosifs, précise l'autorité de sécurité aérienne sur le site internet du Département des transports.

L'image en trois dimensions, transmise à un agent dans une pièce séparée et fermée, brouille le visage, poursuit le texte. L'opération dure quelques secondes et doit remplacer les fouilles au corps.

Mais Barry Steinhardt, directeur du programme «technologie et libertés» à l'association de défense des libertés ACLU, a déclaré que «les gens n'ont aucune idée à quel point les images sont graphiques», et assure qu'on peut notamment distinguer les formes d'un passager et notamment son sexe.