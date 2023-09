Olaf Scholz se blesse au visage en faisant son jogging

Olaf Scholz s’adonne régulièrement à la course à pied depuis plusieurs années.

Le chancelier allemand Olaf Scholz s’est légèrement blessé au visage en chutant lors d’un jogging, ce qui l’a contraint à annuler ses engagements, a annoncé une porte-parole du gouvernement. «Il est tombé en joggant et souffre de contusions au visage», a indiqué à l’AFP cette porte-parole. «Il a dû malheureusement annuler ses rendez-vous» de la journée, a-t-elle ajouté.

Olaf Scholz s’adonne régulièrement à la course à pied depuis plusieurs années. «Je cours deux, trois fois par semaine et le dimanche une heure et demi», avait-il témoigné il y a quelques années dans une interview. Son agenda prévu la semaine prochaine ne sera pas perturbé en revanche par la blessure de dimanche.