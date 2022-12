«L’affaire nuit à l’image du Parlement européen»

«Je suis très choqué, fâché et triste», réagit Marc Angel, eurodéputé luxembourgeois, après la révélation de l’affaire de corruption entourant le Parlement européen. «Cela entache la crédibilité de notre démocratie», poursuit-il, avant d’espérer qu’il s’agisse «d’un événement isolé». En tant que socialiste, il fait partie du même groupe qu’ Eva Kaili , coprésidente de l’institution, soupçonnée d’avoir perçu de l’argent pour défendre les intérêts du Qatar.

«Ses positions sur l’émirat avaient surpris, elle a même voulu influencer le groupe, heureusement en vain», se rappelle-t-il. «Nous étions étonnés de la réaction de certains membres du Parlement, on comprend mieux maintenant», abonde Tilly Metz. Selon la Luxembourgeoise, cette affaire «doit inciter à rendre obligatoire un registre de transparence clair et précis sur les contacts entre les élus et les intérêts extérieurs». Celui-ci est utilisé par son groupe écologiste.