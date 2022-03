Passation de pouvoir : Lafontaine lâche les rênes de l'extrême gauche allemande

Le Sarrois Oskar Lafontaine est malade. Il abandonne les commandes du parti Die Linke.

Malgré des positions parfois très éloignées - vers la gauche - des idées de son parti, il s’empare par surprise de la présidence du SPD en 1995 et c’est sous sa houlette que le SPD parvient à faire élire Gerhard Schröder au poste de chancelier, en 1998. Récompensé par le portefeuille des Finances, il rend toutefois son tablier à peine six mois plus tard, en mars 1999, refusant les coupes dans le budget de l’État-providence.