Affaire Tapie : Lagarde échappe à la mise en examen

La directrice générale du FMI a été placée vendredi, à Paris, sous le statut de témoin assisté dans une enquête sur un arbitrage contesté remontant à l'époque où elle était ministre de l'Économie.

Christine Lagarde a elle-même annoncé à la presse la décision de la Cour de justice de la République, instance compétente pour juger les infractions commises des ministres dans l'exercice de leurs fonctions. «Mon statut de témoin assisté n'est pas une surprise pour moi, puisque j'ai toujours agi dans l'intérêt de l'État et conformément à la loi», a déclaré Mme Lagarde. Le statut de témoin assisté est intermédiaire entre celui de témoin et celui d'inculpé.

Mme Lagarde, ministre de l'Économie de 2007 à 2011 pendant la présidence de Nicolas Sarkozy, a été entendue pendant près de 24 heures en deux jours par la Cour de justice de République sur son rôle dans la décision de s'en remettre à un tribunal arbitral qui a octroyé 403 millions d'euros, intérêts compris, à l'homme d'affaires français Bernard Tapie en 2008. L'arbitrage visait à solder un vieux contentieux entre M. Tapie et la banque Crédit Lyonnais concernant le rachat de l'équipementier sportif Adidas. «Mes explications ont permis d'apporter une réponse aux doutes qui avaient été soulevés concernant les décisions que j'avais prises à l'époque», a déclaré Mme Lagarde à la presse. «Il est temps maintenant pour moi de rentrer à Washington poursuivre ma mission à la tête du FMI et rendre compte à mon conseil d'administration», a-t-elle ajouté.

Les magistrats de la Cour de justice de la République pouvaient à l'issue de l'audition placer Mme Lagarde sous le statut de témoin assisté ou l'inculper de «complicité de faux et de détournement de fonds publics». Une inculpation aurait considérablement fragilisé la position de celle qui a succédé en juillet 2011 à la tête du FMI à son compatriote Dominique Strauss-Kahn, contraint à la démission après le scandale sexuel du Sofitel à New York. La directrice générale du FMI s'était présentée vendredi à cette seconde journée d'audition forte du soutien de son conseil d'administration et de celui du Premier ministre de l'époque, François Fillon. Le conseil d'administration du FMI «a été informé de cette affaire, y compris récemment, et continue d'exprimer sa confiance dans les capacités de la directrice générale à assumer efficacement ses fonctions», a dit jeudi un porte-parole. M. Fillon a apporté «tout son soutien» à Mme Lagarde.