Mobilité et voyages depuis le Luxembourg: L’agence CFL Evasion célèbre son 25e anniversaire

«25 ans, c’est un bon bout de chemin», se félicite Marc Hoffmann, directeur des activités voyageurs aux CFL et président de CFL Évasion. «À l’époque, on avait créé cette agence pour promouvoir les voyages en train à l’étranger. Au fil des ans, on s’est développé et on propose aussi d’autres produits touristiques. Toujours du train, mais aussi des vols ou des croisières. On sent un regain d’intérêt pour les voyages plus durables et un retour au train pour des voyages plus lointains».