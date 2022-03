Taxation des riches : Lagerfeld traite Hollande d'«imbécile»

Le créateur étrille le président français en critiquant sa politique «désastreuse» envers «les riches», dans une interview accordée à l'édition espagnole du magazine «Marie Claire».

«Cet imbécile, il sera aussi désastreux que Zapatero», l'ancien chef du gouvernement espagnol, lui aussi socialiste, déclare le sulfureux créateur dans le magazine dont il a dirigé cette édition spéciale, pour son 25e anniversaire. «Hollande déteste les riches. C'est désastreux. Il veut les punir et évidemment, ils s'en vont et personne n'investit», lance-t-il, dans des extraits publiés sur le site du journal El Mundo.

«Les étrangers ne veulent plus investir en France et, ainsi, les choses ne fonctionnent plus», ajoute-t-il, avant de charger contre la compétitivité française. «En dehors de la mode, des bijoux, des parfums et du vin, la France n'est pas compétitive. Le reste des produits ne se vendent pas. Qui achète des voitures françaises? Pas moi», assène-t-il. Karl Lagerfeld accuse aussi le roi d'Espagne Juan Carlos de ne pas être à la hauteur de son épouse, la reine Sofia, qu'il dit «adorer». «La reine est la personne la mieux élevée de la Terre. Et elle ne mérite pas le type de bêtises qu'a commises le roi», ajoute-t-il.