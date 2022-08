Etats-Unis: L’agresseur de Salman Rushdie plaide encore non coupable

États-Unis : L’agresseur de Salman Rushdie plaide encore non coupable

Le suspect de l’attaque contre Salman Rushdie a plaidé, jeudi, non coupable de tentative de meurtre et d’agression dans un tribunal de Mayville, dans l’État de New York. Hadi Matar, 24 ans, avait poignardé Salman Rushdie, l’auteur des «Versets sataniques», lors d’une conférence, vendredi, dans la ville voisine de Chautauqua. Arrêté immédiatement après les faits, le suspect avait déjà plaidé non coupable lors d’une audience de procédure samedi.