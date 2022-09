À Luxembourg-Ville : L’aire de jeux du Bambësch sera fermée pendant 8 mois

C’est un des nombreux points forts de la forêt du Bambësch. Extrêmement fréquentée par de nombreuses familles au nord de la capitale, l’aire de jeux située à côté du centre sportif, du terrain de football et des terrains de tennis, a néanmoins besoin d’un petit rafraîchissement. Le terrain de jeu Bambësch sera ainsi fermé, du lundi 19 septembre jusqu'au mois de mai 2023.

Au terme de ces huit mois de travaux, un nouvel espace de jeux de plus d’un hectare verra le jour à l’entrée d’une des plus grandes forêts de Luxembourg-Ville. Avec un objectif, selon les décideurs de la capitale: «Favoriser l’échange et l’interaction par le jeu, tout en éveillant la curiosité des enfants pour la nature». De nouveaux thèmes verront le jour en lien étroit avec l’histoire de la capitale: Dräi Eechelen, Bockfiels, Schlassbréck, Huelen Zant, Draï Tiermercher ou encore Uelzecht.