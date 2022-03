«Laisse nous travailler dans les paradis fiscaux»

Frontaliers ou Luxembourgeois, vous avez été nombreux à réagir sur lessentiel.lu à l’attaque du président français sur les paradis fiscaux et le Luxembourg.

Certains Français se sont mis en colère «Sarko, déjà que t'arrives pas à nous donner à bouffer, laisse nous travailler dans les paradis fiscaux, ça te retire une épine du pied», ou se sont excusés «Mr Sarkozy est bien content que le Luxembourg existe pour la pauvre Lorraine et que la politique luxembourgeoise nous y laisse travailler dignement. On va encore dire que les Français ont une grande bouche... On s'excuse pour lui en tout cas...»