Football : «Laissez Cristiano Ronaldo tranquille», demande Santos aux médias

«Il ne m'a jamais dit qu'il voulait quitter l'équipe nationale et je pense qu'il est grand temps qu'on arrête les polémiques», avait aussi avancé Santos.

«On sait ce qu'il représente pour le football portugais»

«Oui, on a eu une conversation (sur son statut de remplaçant, NDLR) et cela aurait été une très mauvaise chose de ne pas en avoir (...) C'est le capitaine de notre équipe, on sait ce qu'il représente pour le football portugais, pour le peuple portugais, pour l'équipe, il fallait que je lui parle», a-t-il détaillé.