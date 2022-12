Inès Reg : «Laissez mon ventre tranquille!»

L’humoriste a dû mettre les choses au point. Non, elle n’est pas enceinte contrairement à ce que croyaient certains de ses fans.

La Parisienne de 30 ans a interloqué ses 2,3 millions de fans sur Instagram avec une story. Inès Reg, qui avait été harcelée par une déséquilibrée , avait écrit: «Je fais une insomnie parce que j’ai un secret. Je ne pourrai vous en parler que le 8 janvier 2023. C’est gigantesque comme secret. Du coup, mon cœur palpite trop, il veut pas me laisser dormir». Ni une ni deux, les internautes ont pensé que celle qui est mariée depuis 2018 avec Kévin Debonne attendait un premier enfant. Ils avaient complètement tort.

En effet, Inès Reg a mis les choses au point dans une autre story, jeudi 29 décembre 2022. «Je ne suis pas enceinte, retirez-vous tout de suite cette idée de la tête. C’est un secret et une bonne nouvelle incroyable qui nous concernent, vous et moi», a-t-elle posté. Elle a ajouté avec humour: «P.S: laissez ma zézette et mon ventre tranquilles!» Voilà qui a le mérite d’être clair.