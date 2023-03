Galaxie d'Amnéville: Laissez-vous emporter par le Johnny Symphonique, une expérience unique!

Concert

Retrouvez la voix de Johnny Hallyday issue de ses plus belles captations live, accompagnées d’un orchestre symphonique et d’un coeur sous la direction d’Yvan Cassar. Un concert exceptionnel pour découvrir ses plus grands titres. Une scénographique ambitieuse pour cette tournée des Zéniths, proposant un système de son immersif à la pointe de la technologique et des projections visuelles avec les images inédites. Un spectacle à la fois intime et puissant, un hommage visuel et musical. Laissez-vous emporter par le Johnny Symphonique, une expérience unique!