Lakshmi Mittal seul à la tête du géant de l'acier

LUXEMBOURG - Deux ans après la fusion qui a vu naître ArcelorMittal, Lakshmi Mittal

cumule les fonctions dirigeantes.

Lors de la fusion de deux géants de l'acier en 2006, un partage des rôles entre anciens d’Arcelor et de Mittal Steel avait été décidé. Avec notamment une répartition des tâches entre un «chairman», Joseph Kinsch, et un «president», Lakshmi Mittal.

Mardi, le mandat de «chairman» du Luxembourgeois, ancien d’ARBED, est arrivé à échéance, il a été remplacé par l'Indien, comme annoncé en décembre dernier. «J’ai pleine confiance dans l’avenir d’ArcelorMittal et dans l’équipe dirigeante», a assuré le «chairman» sur le départ.

Le cumul de fonctions de Lakshmi Mittal, premier actionnaire de l'entreprise avec 43 % du capital, n'a pourtant pas été apprécié de tous les actionnaires et le patron du groupe s'est donc défendu hier en citant l’exemple des PDG des groupes du CAC 40 et en rappelant que seuls deux des administrateurs du groupe, lui et sa fille, représentent la famille. Son fils, lui, est directeur financier du groupe.